ابنة سهير البابلي: «والدتي لا تزال في العناية المركزة لكن حالتها تتحسن»

لا تزال الفنانة سهير البابلي، تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، بسبب إصابتها بنوبة سكر، أدت إلى مضاعفات شديدة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى، حسبما صرحت ابنتها نيفين الناقوري، لـ«الوطن».

موقف النقابة من مرض سهير البابلي

وقالت نيفين، ابنة سهير البابلي «لا تزال والدتي في العناية المركزة ولكن الحمدلله صحتها أحسن كتير وبتتكلم وبتتواصل معانا».

أما عن موقف نقابة المهن التمثيلية من مرض الفنانة سهير البابلي، فقالت نيفين «دكتور أشرف زكي نقيب الفنانين يتواصل معي يوميا للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدتي وإذا كنا نحتاج أي شيء».

وتابعت ابنة الفنانة الكبيرة، بأن أشرف زكي أيضا، يتواصل مع المستشفى للاطمئنان ولتيسير كل الأمور الخاصة بوالدتي، وأن يكون هناك رعاية كاملة لها تحت إشراف الأطباء.

كما كشفت الناقوري، عن أن هناك كثير من الفنانين الذين يتواصلون يوميا معنا للاطمئنان على والدتي، ومن بينهم الفنانة يسرا وعمر زهران وحلا شيحا وعدد آخر من الفنانين التي تربطهم علاقة قوية بوالدتي.

تفاصيل الحالة الصحية

يُذكر أن نيفين الناقوري، كانت قد كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، حيث إنها منذ شهر ونصف تقريبا أصيبت بنوبة سكر وتم نقلها للمستشفى، ولكن تم إصابتها بمضاعفات شديدة ومنها توقف في عضلة القلب وجلطة في الرئة.

وتابعت بأن هذا الأمر تسبب في حجزها في العناية المركزة، ولكن طبقا لكلام الأطباء فقد أنقذتها العناية الإلهية، وهي الآن أصبحت أفضل بكثير من الأول، ولكنها لا تزال تحت الرعاية واشراف الأطباء لاستقرار الحالة الصحية بشكل كبير.