ابنة سهير البابلي تكشف الحالة الصحية لوالدتها وتطالب الجمهور بالدعاء لها

كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكّدة في تصريح خاص لـ «الوطن» أنَّها مازالت ترقد في العناية المركزة لكن حالتها مستقرة الآن، قائلة: «الحمدلله والدتي حالتها مستقرة دلوقتي، والدكاترة بتتابع تطورات حالتها الصحية كل ساعة، ولا يستطيعون طمأنتي عليها حتى تستقر حالتها بشكل كامل».

ابنة سهير البابلي: والدتي بحاجة للدعاء

كما طالبت الابنة، جمهور سهير البابلي بالدعاء لها بالشفاء حتى تستطيع تجاوز تلك الأزمة الصحية، مستكملة حديثها: «الحمدلله على استقرار حالتها، ولكنها محتاجة من جمهورها أنه يدعيلها تسترد صحتها وتبقي كويسة».

حلا شيحة تثير قلق جمهور سهير البابلي

وكانت الفنانة سهير البابلي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر اسمها قوائم البحث عبر جوجل، بعد منشور الفنانة حلا شيحة الذي طالبت فيه بالدعاء للبابلي، ونشرت عبر حسابها على «انستجرام» صورة لها، معلقة عليها: «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

وأوضحت نيفين الناقوري في تصريح سابق لـ«الوطن» أنَّ والدتها أُصيبت بنوبة سكر مفاجئة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، ورغم من تمكن الأطباء في اللحاق بها قبل تدهور حالتها، إلا أنها أُصيبت ببعض المضاعفات منها توقف عضلة القلب، وكذلك إصابتها بمياه على الرئة، مما تسبب في جلطة وتدهور حالتها بشكل أكبر، ودخولها إلى العناية المركزة، مضيفة: «الحمدلله الدكاترة قدرت تلحقها قبل ما تدخل في غيبوبة، وقدروا إنهم يسيطروا على اللي حصلها، وحتى قالولي أنت ربنا بيحب والدتك وأنقذها».