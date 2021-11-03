وزير التعليم العالي: مصر تعيش الآن في ذروة موجة كورونا الرابعة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة، إنه سيمنع دخول الحرم الجامعي للطلاب والعاملين بالجهاز الإداري دون إثبات التطعيم، فضلا عن تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري بشكل كامل، لافتًا إلى أنه سيتبقى تلقيح الجمهور الذي يتعامل مع المصالح الحكومية؛ مشيرًا إلى أنه تم الوصول لتطعيم 500 ألف جرعة لقاح يوميًا «جرعة أولى وثانية».

مصر تحاول التيسير على السياح القادمين إلى مصر

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون هناك تطبيق إلكتروني بباركود يمكن من خلاله إثبات متلقي اللقاح؛ مؤكدًا أنه صالح للاستخدام داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى أن مصر تحاول التيسير على السياح القادمين إلى مصر عبر تزويد الأطقم الطبية في الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمنافذ في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بالإمكانيات التي تمكنهم من إنهاء إجراءات السياح والتأكيد من سلامتهم.

أرقام الإصابات حتى الآن في المعدلات الآمنة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة، إلى أن مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة حاليًا، لافتًا إلى أن أرقام الإصابات- حتى الآن- في المعدلات الآمنة، وبعد شهر نوفمبر من المتوقع أن تعود الإصابات في الانخفاض؛ مؤكدًا أن النظام الصحي الحالي، من خلال 23 مستشفى عزل بها 2450 سرير عناية مركزة، و375 مستشفى تعمل بنسب متفاوتة على استعداد للعمل بكامل طاقتها حسب الحالة.

لا أحد في الكون يستطيع أن يجزم أن تمر مصر بموجة خامسة من كورونا

وطالب الدكتور خالد عبدالغفار، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية، نظرًا للمجهود الرهيب الذي قامت به الدولة التي صرفت ما يقرب من نصف مليار دولار صُرفت بخلاف بعض المنح أو الجهات المتعاونة، كما أنه لا أحد في الكون يستطيع أن يجزم أن تمر مصر بموجة خامسة من كورونا، مشيدًا بتعامل الدولة المصرية، من خلال أطقمها الطبية وجميع مؤسساتها، مع جائحة كورونا منذ تفشيها.

ليس مستبعدًا أن يكون هناك جرعة ثالثة

وأردف أنه ليس مستبعدًا أن يكون هناك جرعة ثالثة، كون هذا الفيروس سيكون مثل الإنفلونزا الموسمية، ومصر تستعد أن يكون هناك جرعات تنشيطية للمستقبل، كما أن هيئة الدواء المصرية أجازت واحدًا من التطعيمات المصرية للتجربة ضد كوفيد-19، حتى نبدأ خلال أيام الإجراءات الخاصة بهذا اللقاح تمهيدًا لإجازة استخدامه، مؤكدًا أن مصر لن تتخذ خطوة الإغلاق، فمصر لم توقف عجلة الإنتاج رغم الأزمة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.