«التعليم العالي» تعلن بشرى لذوي الاحتياجات: إعفاء شامل من أي مصروفات

في خطوة متميزة تجاه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «القدرات الخاصة» وفي ضوء التوجيه الرئاسى بضرورة تكافؤ الفرص فى التعليم لمختلف الفئات، قررت عدد من الجامعات الحكومية إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من كل المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات المدن الجامعية وكل المصروفات الإدارية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة أعلنت اليوم الاستمرار في إعفاء جميع الطلاب ذوي الإعاقة «الاحتياجات الخاصة» من دفع الرسوم الدراسية شاملة، مصاريف المقررات الدراسية الإلكترونية وكذلك الإعفاء من مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية والتغذية، مع استمرار تقديم الدعم الذي يوفره صندوق التكافل الاجتماعي بمختلف الكليات التابع للجامعة لهم والتأكيد على تذليل كل العقبات تجاههم.

جامعة سوهاج: إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الرسوم الدراسية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تعمل دوما على استمرار تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المختلفة المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة، وكذلك إعداد كل المستلزمات الدراسية التي تتلاءم مع مختلف الحالات، وذلك بهدف تمكينهم من القدرة على التحصيل الكافي للعلوم الدراسية المتنوعة، بجانب متابعة المقررات العلمية والعمل على تحديد آلية فعالة وموحدة للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

وأكد أن الجامعة بمختلف كلياتها تحرص على مشاركة الطلاب في جميع الدورات التدريبية التي يتم تنظميها لهم بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، من أجل إكسابهم جميع المهارات المختلفة والعمل على تثقيفهم في العديد من المجالات.

هناك العديد من الأنشطة والمجالات يتم توفيرها لهؤلاء الطلاب

بدوره، أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، استمرار كل الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الكليات، منوها بأن الجامعة مستمرة في تطبيق قرارات إعفائهم من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية والمقررات الدراسية، موضحا أن هناك العديد من الأنشطة والمجالات يتم توفيرها لهؤلاء الطلاب بما يتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف كليات الجامعات منذ انطلاقها 9 أكتوبر الماضي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، موضحا أن هناك العديد من الكليات حققت نسبة تطعيمات إعداد الـ100%، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.