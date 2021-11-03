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حالة الطقس في بني سويف اليوم: مشمس نهارا وبارد ليلا

درجة الحرارة في بني سويف اليوم: العظمى 30 والصغرى 17

كتب:

عمرو رجب
05:39 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

يسود طقس معتدل مائل للحرارة خلال ساعات النهار مع جو مشمس في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لطيف ليلا، مائل للبرودة في ساعات الليل المتاخرة، في جو خريفي مشمس، في ظل انخفاض نسبة الرطوبة.

درجة الحرارة في محافظة بني سويف

وتسجل درجات الحرارة  في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، 30 درجة مئوية، نهارًا، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 17 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

محافظ بني سويف يوجه برفع الاستعداد للتعامل مع الأمطار خلال فصل الشتاء

ووجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

التأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعا للمياه وإعاقة المرور، إضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أوأمطار.

 

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