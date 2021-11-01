إجراء عاجل من محافظ بني سويف بشأن نشر مدرس صورا غير لائقة على «فيس بوك»

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بعدد من الإجراءات حيال قيام معلم بإحدى المدارس الإعدادية بنشر صور غير لائقة لا تتناسب مع طبيعة عمله كمربي أجيال، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إحالة الموضوع للشئون القانونية

وأمر المحافظ بإحالة الموضوع للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، تمهيدا لإحالته للنيابة المختصة، مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس الابتدائية

وفي سياق آخر بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم المجتمعي، وسط التزام تام بالإجراءات الصحية والوقائية من ارتداء القفازات والكمامات الواقية وعمل شهادة صحية سارية المفعول، وفقا لعدد الحضور الفعلي للتلاميذ.

تعليم بني سويف: توزيع واستلام الوجبات للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم المجتمعي

وقال الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن أعمال توزيع الوجبات المدرسية، بدأت اليوم، حيث تم التأكيد على لجنة التغذية بمراجعة نظافة وسيلة نقل الوجبات، وأماكن الاستلام والتوزيع، وسط التزام تام بالإجراءات الصحية والوقائية من ارتداء القفازات والكمامات الواقية وعمل شهادة صحية سارية المفعول، حيث إن التوزيع واستلام الوجبات يتم وفقا لعدد الحضور الفعلي للتلاميذ.

وأضاف وكيل الوزارة أن وجبات التغذية المدرسية موزعة بواقع 635 مدرسة ابتدائي بإجمالي 45 ألفا و557 تلميذاً وتلميذة، و393 بمرحلة رياض الأطفال بإجمالي 27 ألفا و805 تلاميذ، و393 تلميذا وتلميذة بمرحلة التعليم الاجتماعي بإجمالي 9490 تلميذا.

محافظ بني سويف يوجه باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية خلال عملية توزيع الوجبات المدرسية

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، سير العمل في منظومة توزيع التغذية المدرسية على طلاب مدارس بني سويف، التي بدأت اليوم، ويستفيد 1420 مدرسة ما بين ابتدائي، ورياض أطفال وتعليم مجتمعي، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية من ارتداء القفازات والكمامات الواقية وعمل شهادة صحية سارية المفعول أثناء عملية التوزيع.