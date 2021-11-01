تبطين 322 كيلو مترا من ترع بني سويف بتكلفة 620 مليون جنيه

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

«الري»: نستهدف تبطين 645 كيلو مترا من ترع المحافظة

وأوضح المحافظ، أنه طبقاً للتقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس جمال الباز، يجرى العمل في تنفيذ 38 عملية، كما تم الانتهاء من تبطين 322.4 كم بتكلفة 619.6 مليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 645 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و600 مليون جنيهاً، لتخدم 192 ألف و594 فداناً من خلال 133 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9 كم تخدم زمام 152 ألفا و735 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و122مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 156 كم تخدم زمام 39 ألف و859 فداناً.

المرور على المشروعات لرصد أي تعديات

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

يشار إلى أن محافظ بني سويف قد أصدر القرار رقم 784 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة النائب بلال حبش، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.