النقل: دخول برج الفشن بخط بني «سويف - أسيوط» بعد الانتهاء من التطوير

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الإثنين، دخول برج الفشن بمحافظة بني سويف في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف - أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

تنفيذ 81% من أعمال تطوير برج الفشن بمحافظة بني سويف

وقال وزير النقل، إن المشروع يتكون من 15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان، متابعًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 81 % حيث تقوم الشركة بإعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 5 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته وبرج الفشن ببني سويف هو عاشر برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج «أبو قرقاص، مغاغة، الروضة، بنى مزار، ملوي، مطاي، سمالوط» بمحافظة المنيا وبرج «ديروط – القوصية» بمحافظة أسيوط.

وأضاف الوزير، أن برج الفشن ببني سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم في 79 سيمافور ضوئي وعدد 7 مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد 13 موتور تحويله وعدد 112 تراك كهربي، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي الفشن ومغاغة ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 141 كم.

استبدال النظام الميكانيكي بإلكتروني يؤدى لزيادة عوامل الأمان

وتابع وزير النقل، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح الوزير، أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان

وأكد وزير النقل، أنه جاري مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم بتكلفة حوالي 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.