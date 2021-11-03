إلغاء الطيران في مطارات موسكو بسبب الضباب الكثيف.. فيديو وصور

شهدت روسيا أزمة بسبب الضباب الذي أنتشر في مناطق من البلاد وأثر على رحلات الطيران في مطار موسكو حيث أجبر ضباب موسكو السلطات على الغاء الطيران في مطارات موسكو وأعلنت السلطات مستوى الخطر الأصفر، بسبب انتشار الضباب الكثيف الذي أثر على بعض الأنشطة وتأثير الضباب على الرؤية الأفقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت «روسيا اليوم» أنه تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في 3 مطارات بالعاصمة الروسية موسكو حيث ألغيت رحلات في مطارات «فنوكوفو» و«دوموديدوفو» و«شيريميتيفو» صباح أمس، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي غطى سماء العاصمة، وتسبب في حجب الرؤية.

تأجيل رحلات جوية في مطار موسكو

وتأجلت 64 رحلة وإلغيت 5 رحلات أخرى، في مطار «فنوكوفو»، بينما شهد مطار «دوموديدوفو» تأجيل 60 رحلة، وألغت سلطات المطار 14 رحلة أخرى، وتأجلت 51 رحلة وألغيت 15 رحلة أخرى في مطار «شيريميتيفو».

وأثر الضباب على رحلات جوية أخرى خارج العاصمة موسكو وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن هيئة الطيران المدني الروسية، أمس الثلاثاء، أن عشرات الطائرات أجبرها الضباب الكثيف على الهبوط في مطارات احتياطية خارج العاصمة موسكو.

ونشرت «روسيا اليوم» فيديو من قمرة أحد الطائرات أثناء هبوطها في الضباب حيث لم تظهر أرضية ممر المطار حتى قرب وقوف الطائرة على الأرض.

وأعلنت السلطات عن وضع مستوى الخطر الأصفر في موسكو، وذلك بعد أن غلّف ضباب كثيف العاصمة، وأصبحت الرؤية لا تزيد على 200 متر بينما عملت المطارات على تأجيل جداول عملها حيث

وتمر الأراضي الروسية بموجة من الضباب الكثيف الذي أثر على بعض الأنشطة في موسكو بسبب انتشار الضباب الكثيف الذي أثر على الرؤية الأفقية في البلاد.