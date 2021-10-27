«مصر للطيران» تجهّز طائرة بديلة للإقلاع إلى موسكو بعد «سلبية التهديد»

قال مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران، إنّ الشركة بدأت تجهيز إجراءات تجهيز طائرة بديلة للإقلاع إلى موسكو، بعد عودة طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، التي كانت متجّهة إلى روسيا، بسبب رسالة تهديد على أحد مقاعد الطائرة.

وأضاف المصدر في بيان عن الشركة، أنّ «مصر للطيران» راجعت الإجراءات الأمنية للطائرة من طراز A220-300، وتأكدت من سلبية التهديد.

وأوضح المصدر، أنّه جرى استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team والجهات المعنية، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة لمطار موسكو.

وكان الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، كشف عن أنّ عودة رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعد إقلاعها بـ22 دقيقة من طريقها إلى موسكو أمر طبيعي جدا، خاصة أنّ النظام العالمي للطيران المدني، يشدد على ضرورة التعامل مع أي رسالة تحذيرية على أنّها حقيقية، وقد تمثل خطورة داهمة على حياة الركاب.

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وأضاف أبوالعينين لـ«الوطن»، أنّه طبقا للمنصوص عليه بأدلة العمل، وطبقا للنظام العالمي، يجب التعامل مع أي تهديد أو تحذير بشكل جدي، وبناء عليه قرر قائد الطائرة العودة لمطار الإقلاع، وهو مطار القاهرة الدولي، وجرى السماح له بالعودة، وعلى الفور ترجّل الركاب والمسافرين لحين التأكد من سلامة الإجراءات اللازمة التي تتم على الرحلة قبل إقلاعها، وفور انتهاء الإجراءات تُقلع الرحلة من جديد.

رسالة «فشنك»

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ الرسالة المجهولة التي ضُبطت على متن الرحلة، اتضح بعد الفحص والتفتيش أنّها غير صحيحة و«مجرد رسالة فشنك»، موضحا أنّ الشركة اتخذت قرارا بعزل الطائرة فور هبوطها بمهبط مطار القاهرة الدولي، وتعامل معها رجال الأمن، وجرى تمشيطها بالكامل بمعرفة الكلاب البوليسية ورجال الأمن المتخصصين، وفور انتهاء الإجراءات اللازمة، سيسمح للركاب بمغادرة البلاد على متن نفس الطائرة، أو على متن طائرة أخرى طبقا لجدول التشغيل.