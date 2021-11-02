الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق تصل لحد الضباب

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوبي سيناء والبلاد، ويكون لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن حالة الطقس يوم الجمعة المقبل، إذ يسود البلاد شبورة كثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أهابت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب.

تكاثر السحب وسقوط الأمطار

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين تكاثرًا للسحب، إذ أصبح الطقس غائمًا طوال الوقت على أغلب الأنحاء، كما تساقطت الأمطار بشدة متفاوتة على مختلف المناطق صاحبها دوي للرعد والبرق.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ ظاهرة أنهار الغلاف الجوي (Atmospheric rivers)، هي عبارة عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن المحمل بنسبة عالية من الرطوبة، تكون قادمة من المناطق الاستوائية إلى العروض الوسطى الأكثر برودة، مؤكدة أنّ هذه الظاهرة دائمًا ما تؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف تجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في النصف الجنوبي.