شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد شائعة دخولها العناية المركزة: سيبوها في حالها

هاجم وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مروجي شائعة دخولها العناية المركزة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب وائل «كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة».

مرض ياسمين عبدالعزيز

في 17 يوليو فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهور زوجته ياسمين عبدالعزيز، بخضوعها لعملية جراحية، مطالبا من الجمهور الدعاء لها، حيث دخلت ياسمين عبدالعزيز، أحد المستشفيات الكبرى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، ثم استقرت حالتها الصحية لتنتقل إلى غرفة عادية بعد مكوثها فترة في العناية المركزة.

وتكتمت أسرة ياسمين أي تفاصيل حالتها الصحية، لكن «العوضي» عندما شعر بخطر عليها بعد إجراء عملية جراحي خاطئة، طلب في عدد من المنشورات الدعاء لها من محبيها وجمهورها، لتسافر بعد فترة إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك.

ياسمين عبدالعزيز تطمئن جمهورها

وبعد فترة من سفرها إلى سويسرا، أعلنت ياسمين تحسن حالتها الصحية بعد رحلة علاج طويلة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وتابعت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».