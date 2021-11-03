وصلة مزاح بين 3 طلاب تنتهي بإصابة أحدهم في سوهاج

أصيب طالب إعدادي بجرح قطعي في الوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج بعد أن تحولت وصلة مزاح بينه وبين زميليه إلى مشاجرة، وتم نقل الطالب إلى المستشفى المركزي بطما وتحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، وجرى ضبط المتهمين من قبل ضباط مباحث المركز وضبط بحوزة أحدهما سلاح ابيض «كتر»، واعترفا بارتكاب الواقعة.

مستشفى طما المركزي يستقبل طالب مصاب

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول «عمار.ا.م»، 14 سنة، طالب ويقيم بدائرة مركز طما الى المستشفي المركزي، مصاباً بجرح قطعي بالوجه، من الناحية اليسري بطول 3 سم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال المصاب اتهم كل من «محمد.ا.ا.س»، 14 سنة طالب، و«محمود.س.ع»، 14 سنة طالب، يقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب المزاح فيما بينهما.

مباحث طما تلقي القبض على المتهمين

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض «كتر»، وبمواجهتهما أقرا بجريمتهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فكلفت ضباط مباحث مركز طما بالتحري عن الواقعة.

يذكر أن المشاجرة حدثت بين الطلاب خارج المدرسة، وتم إخطار إدارة طما التعليمية، وتحرير مذكرة بالواقعة، لعرضها على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.