فريق طبي بجامعي قنا ينجح في علاج انسداد الشريان التاجي بالقسطرة

أعلنت مستشفيات قنا الجامعية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن فريقا طبيا بوحدة القسطرة القلبية نجح في علاج انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر النازل لمريض، باستخدام القسطرة العلاجية، وتركيب دعامة دوائية بنجاح.

وأشارت مستشفيات قنا الجامعية، في بيانها، إلى أن المريض كان يعاني من أزمات قلبية متكررة، لافتة إلى أن تلك التقنية تعتبر حل بديل لجراحة القلب المفتوحة وزراعة الشرايين.

أسماء الفريق الطبي

وأضافت أن الفريق الطبي، تكون من «الدكتور أريج الخطيب، مدرس أمراض القلب بطب قنا، د. محمد عبد الله، مدرس أمراض القلب بطب قنا، د. أحمد جابر، مدرس أمراض القلب بطب قنا، الدكتور مصطفى علي، مدرس مساعد أمراض القلب بطب قنا، وتحت اشراف، الدكتوؤ حسام إسماعيل، رئيس وحدة قسطرة القلب، بمستشفيات قنا الجامعية».

مناظرة العيوب الخلقية

وكانت وحدة قسطرة القلب بمستشفيات قنا الجامعية، أعلنت عن إجراء مناظرة حالات العيوب الخلقية بالقلب وتجهيزها لعمل قسطرة علاجية تشمل ثقوب القلب الأذينية والبطينية وضيق الصمام الرئوي والشريان الأورطي، وذلك على مدار يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

ونوهت إلى أنه في حالة الاستفسار يرجى التوجه إلى وحدة قسطرة القلب، الدور الثاني، مستشفى الحرم الجامعي، حرم جامعة جنوب الوادي بقنا، كما أكدت استقبال كل الأعمار من المواطنين في المحافظة، وتوقيع الكشف واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للمريض حتى إجراء العملية ومتابعته حتى تماثله للشفاء.