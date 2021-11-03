أسرة مدرس تنبأ بوفاته قبل رحيله: كان مواظب على الصلاة والقرآن

شهدت قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية حالة من الحزن بين الأسر والعائلات بعد رحيل المدرس «وهبة يوسف القفص»، 60 عامًا، بعدما تنبأ بوفاته فضلا عن مشاركة الآلاف من الأسر والعائلات في مراسم تشييع جثمانه بمقابر أسرته .

وانتقلت «الوطن»، إلي قرية المدرس الذي امتلك خلال حياته محبة الآلاف من طلاب مدرسة سنباط الثانوية المشتركة والتقت في بث مباشر مع أفراد أسرته للحديث حول تفاصيل لحظات حياته الأخيرة .

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/387249756422117/

وصايا الاب قبل رحيله

«الحمد لله علي كل حال ربنا يرحمه كان مواظبا على تلاوة القرآن الكريم والصلاه في وقتها»، بتلك الكلمات أعربت زوجة المدرس «القفص»، عن امتنانها بحسن الخاتمة، لافتة إلى أن زوجها تنبأ بوفاته وكتب وصية علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيها: «سامحوني .. واستروا عيوبي .. وادعوا لي بعد مماتي»/ مشيرة أن وصاياه إلى أبناءه بضرورة المذاكرة وتحقيق حلم التخرج من كلية الطب .

وأضافت الزوجة المكلومة: «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين في الجنة ونعيمها يا سند عمري طوال 25 سنة».

صدقة جارية من الطلاب والمحبين

وأضاف محمد القفص شقيق المدرس الراحل، أن المدرسين والطلبة شاركوا في وداع «وهبه»، وقرر الطلاب التصدق على روحه بقراءة القرآن، والمشاركة في تركيب خطوط مياه للشرب بقرى الصعيد إلى جانب تدشين بطولات رياضية باسمه تخليدا لذكراه العطره .

الابن: حققت حلم أبويا

واختتم محمود وهبه القفص، الإبن الأكبر للمدرس الراحل كلماته قائلا: «فقدت أبي وسندي في الحياة ولكني عايش وحققت حلمه بتخرجي من كلية الطب وربنا يجعلني أنا وأخواتي سندا لأمي».