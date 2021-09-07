محامي أسرة المدرس «قتيل الإسكندرية»: المتهم تعمد إزهاق روحه

قال «سامح محمد»، محامي أسرة المعلم القتيل في الإسكندرية، إن أسرة المدرس القتيل وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المتهم «أحمد.ا» الشهير بـ«حمادة»، نافيا ما يتردد بشأن الجريمة بأنها وقعت أثناء مشاجرة.

فارق زمني بين المشاجرة وجريمة القتل

وأضاف محامي أسرة القتيل لـ«الوطن»، أنه من المفترض توجيه تهمة القتل العمد للقاتل بسبب ملابسات القضية، حيث توجد فترة زمنية بين المشاجرة الأولى، التي توجه القاتل بعدها لإحضار سكين من منزله رغم مرور أكثر من ساعة على المشاجرة، وإصراره على إزهاق روح موكله.

القاتل اعتاد على الجريمة

وأوضح أن أقوال شهود العيان أكدت أن القاتل اعتاد على ارتكاب الجرائم، لافتاً إلى أن ما يتردد حول أنه مريض عقليا أمر غير صحيح، وأكد أنه وفقاً لما ذكره شهود العيان فإن المتهم عزم منذ فترة على قتل أي نفس، وهو ما تم بعد عدد من الجرائم التي ارتكبها، مشيرا إلى تمسك أسرة المجنى عليه بكافة حقوقهم والمطالبة بأقصى عقوبة للمتهم.

القاتل حاول قتل نجل المجني عليه قبل والده

فيما كشف محامي أسرة المجني عليه، أن القاتل حاول قتل «مازن»، نجل المجنى عليه، 17 عامًا، قبل قتل والده، وهو الأمر الذي يؤكد إصرار القاتل على إرتكاب الجريمة.

وكانت حالة من الحزن خيمت على الإسكندرية بعدما لقي مُعلم لغة عربية في الإسكندرية، مصرعه، على يد بلطجي يدعى «أحمد.ا» الشهير بحمادة بمنطقة غبريال، شرق المدينة، وذلك بعدما حاول المعلم منع البلطجي من ممارسة إجرامه على رواد المقهى الذي تصادف وجوده به، ما دفع البلطجي إلى التوجه إليه وطعنه حتى فارق الحياة.