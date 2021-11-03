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محمود مسلم

حسم مشاركة الشناوي وسليمان في مباراة القمة اليوم

كتب:

علي سمير
10:11 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
محمد الشناوي

محمد الشناوي

يحسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، موقف الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان، من المشاركة في مباراة الزمالك، والتي تقام في الثامنة مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بسبب الإصابات التي ضربتهما خلال الفترة الماضية، وحالت دون وجودهما في المباريات الأخيرة للفريق.

ويحسم الجهاز الفني اليوم الأربعاء، موقف الثنائي من اللحاق بمباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، حيث يختار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قائمة فريقه للموقعة المرتقبة التي تُقام على ملعب مختار التتش، عقب مران اليوم.

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