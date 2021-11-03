مصاب جريمة الإسماعيلية: كنت رايح اشتري عيش وضربني على خوانة

قال محمود إبراهيم المصاب في جريمة الإسماعيلية، إن المتهم اعتدى عليه بسلاح أبيض خلال سيره في الشارع بعد تنفيذه للجريمة، مشيرا إلى أنه كان يسير في الشارع ولفت نظره صراخ بعض المواطنين، فتوجه إلى مصدره مستطلعا الأمر وتوقع أن تكون مشاجرة بين طرفين، إلا أن الجاني باغته بضربة قوية على الظهر واليدين.

وتابع: «كنت أسير في الشارع وسمعت صراخ بعض المواطنين والسيدات وتوقعت نشوب مشاجرة بين شخصين أو عائلتين لكن فجأة شعرت بضربة قوية جداً على ظهري وأخرى على يدي»، واضاف إبراهيم البالغ من العمر 62 عامًا، عامل باليومية، أنه سقط عقب تعرضه للضربة واتصل بأبنائه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصاب جريمة الإسماعيلية: كنت بشتري عيش

وأكد مصاب جريمة الإسماعيلية أنه كان متوجها لأحد المخابز القريبة من مكان الحادث لشراء خبز للأسرة، وتابع: «لم أشاهد المتهم لأنه ضربني من الخلف لكن شاهدت الفيديو ولم اتحمل مشاهدته للنهاية بسبب بشاعة الحادث وبشاعة ما ارتكبه هذا المجرم».

ولفت إلى أن المواطنين تصدوا للمتهم بالحجارة فور اعتدائه عليه مشيراً إلى أنه كان ينوي ارتكاب أكثر من جريمة غلا ان تصدي الأهالي له بالطوب والحجارة منعه من مواصلة جرائمه.

وأضاف: «استغربت إن الناس سابته ينفذ جريمة بشعة زي دي في وسط الشارع دون أن يمنعوه من قطع الرأس والاعتداء بالشكل البشع على الجثمان».

استقرار حالة مصاب الإسماعيلية

وأوضحت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة بعد إجراء الجراحة اللازمة له خلال الساعات الماضية، وأضافت المصادر أن المصاب خضع إجراء جراحة في الظهر وأخرى في اليد والأوتار بعد تعرضه للإصابة.