خالد العناني وزاهي حواس يحصلان على وسام الشمس المشرقة من اليابان

أعلنت اليابان اليوم أنّ إمبراطور اليابان ناروهيتو، منح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، وسام الشمس المشرقة والمعروف بـ«النجمة الذهبية والفضية»، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منحهما الوسام.

وسام الشمس المشرقة لحواس والعناني

وبحسب بيان مرسل من مكتب الدكتور زاهي حواس، فإنّ الجائزة للعناني ولحواس جاءت بسبب توطيد العلاقات الأثرية بين مصر واليابان، من خلال مشاركة اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير، فضلا عن دورهما في تشجيع البعثات الأثرية اليابانية للعمل في العديد من المناطق الأثرية ومنها منطقة الهرم وأبوصير ودهشور والأقصر، ما استحقا عليه الحصول على وسام الشمس المشرقة.

وكان وزير السياحة والآثار، شارك في حفل تنصيب امبراطور اليابان بطوكيو، ممثلا عن الحكومة المصرية، بينما قدّم الدكتور زاهي حواس، العديد من البرامج التلفزيونية عن الاكتشافات الأثرية مع العديد من نجوم السينما اليابانية.

تشجيع السياحة اليابانية لمصر

وألقى الأثريان المصريان، العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم، والتي كان لها صدي كبير في تشجيع السياحة اليابانية لمصر.

وبحسب التقاليد اليابانية، يسلّم الامبراطور وسام الشمس المشرقة للفائزين به، لكن لظروف انتشار فيروس كورونا في العالم، سيتم تقليد الأثريين المصريين بالوسام، في السفارة اليابانية بالقاهرة.

وقبل أسابيع، قال السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة إن حلم افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تساهم فيه اليابان سوف يكون قريبا حقيقة، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والترميم والتكنولوجيا،.