مصادر تكشف لـ«الوطن» موعد افتتاح طريق الكباش

قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إنه تم الاستقرار على أن يكون حفل الافتتاح الكبير لـ«طريق الكباش» في 11 نوفمبر المقبل، في حفل كبير مُبهر حسبما تحدثت به المصادر.

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن الموعد لوسائل الإعلام بعد الانتهاء من دعوة الضيوف الدولية للمشاركة في الحفل من الشخصيات رفيعة المستوى، والشخصيات المهتمة بالاطلاع على طريق الكباش والمشروع القومي لإحيائه.

مصادر: الاحتفالية ستشمل مناطق أثرية أخرى بالأقصر

وبحسب المصادر، فإن الاحتفالية لن تكون مقتصرة فقط على طريق الكباش، ولكنها ستشمل إبراز المقومات الأثرية لمحافظة الأقصر في شكلها الجديد من حيث تطوير طريق الكورنيش، وشوارع وميادين المحافظة، والطابع الموسيقي الفرعوني الذي يتناسب مع الاحتفالية.

العناني يراجع الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح

ومساء الخميس، عقد وزير السياحة والأثار خالد عناني اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بالاستعداد لافتتاح طريق الكباش، والعناصر الفنية والتي سيتم استخدامها لتجميل الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وتصميمات الأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني.

ومساء أمس أيضًا تحدث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات تليفزيونية، أن طريق الكباش يجعل من محافظة الأقصر متحفا مفتوحا بحسب تعبيره، وستتحول الأقصر لوجهة هامة للسياحة المصرية والعالمية، كاشفًا عن مشاركة بعض الفنانين في الاحتفالية دون الإفصاح عن هويتهم، موضحًا أن طريق الكباش يوصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر في مسافة تقدر بـ2700 متر، واصفا الطريق بأنه أقدم طريق أثري عرفته البشرية

وقبل أيام، أضاءت وزارة الآثار عددًا من المناطق الأثرية بالأقصر، وتمت إضاءة جميع المناطق في أشبه ببروفة للإضاءة التي ستتم خلال الاحتفالية.