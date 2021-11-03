تعديلات قانون المرور الجديد 2021.. 16 عاما لقيادة «السكوتر»

تعديلات قانون المرور الجديد 2021، تعد من أبرز التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثاي، والتي تستهدف إعادة تنظيم إصدار الرخص للمركبات العملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

4 أهداف لتعديل قانون المرور

وتتضمن تعديلات قانون المرور الجديد 2021، لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عدة أهداف أبرزها ما يلي:

- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر».

- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية .

- تحديد نظام وشروط منح رخص قيادتها

- مراعاة سرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

مدة سريان رخصة قيادة الموتوسيكل

وتضمنت تعديلات قانون المرور الجديد 2021، مدة سريان رخصة قيادة الموتوسيكل والسكوتر بحيث يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة 10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

لائحة تعديلات قانون المرور 2021

وتحدد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المرور 2021، التراخيص والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للموتوسيكل والسكوتر للأطفال من سن 16 عامًا.