برلماني عن تعديلات قانون المرور: عائد الإعلانات يوزع على السائق والمرور والشركة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون المرور، إنه طالب في التعديل المقدم إنشاء شركة دعاية برأس مال 30 مليون جنيه، من أجل استخدام الدعاية الإعلانية على سيارات التاكسي والأجرة والنقل، وستكون معتمدة من المرور، موضحًا أنه يجرى إضافة الإعلانات على رخصة السائق لكي يوزع عائد الإعلانات على السائق والمرور والشركة، مبينا أن الشركة التي تمتلك سيارة وتضع إعلان على سيارتها يجب أن تتقدم إلى المرور من أجل الحصول على ترخيص.

تعديل القانون لسحب الرخصة من الأفراد

وأضاف «أبو هميلة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التعديلات التي طرأت على القانون، من أجل سحب رخصة السيارة إذا لم يضع الشخص الملصق الإلكتروني، أو كشط الملصق.

إعطاء الرخصة من عمر 16 سنة

وأوضح عضو مجلس النواب ومقدم مشروع تعديل قانون المرور، أنه جرى الموافقة على إعطاء الرخصة من السن 16 عاما للأشخاص، ليكونوا قادرين على قيادة الدراجات الآلية الخفيفة، وليس السيارات أو التوك توك.

من جهته، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجلسة العامة ناقشت عدة مواد مختصة بالمرور، إذ جرى الموافقة على استخراج تيسري للدراجة الآلية (موتوسيكل) الخفيفة، لمن هم في عمر 16 سنة، ولن يتوسع الأمر ليشمل الـ«تروسيكل» أو الـ«توك توك» أو السيارة، حيث تشمل الـ«سكوتر والدراجات الخفيفة» وهذه الرخصة ستكون صالحة لمدة سنة.

وأضاف أنه جرى مناقشة بعض العقوبات على الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني، أو الذين يحذفونه، لسحب رخصة السيارة في مدة تبدأ من شهر إلى 3 أشهر، وليس رخصة السائق.