زادت خلال الساعات الأخيرة، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن شروط استخراج رخصة قيادة لذوي الإعاقة في قانون المرور، بعد إعلان البرلمان المصري عن تعديل بعض البنود في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، شروط استخراج رخصة قيادة لذوي الإعاقة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذي ينظم عملية ترخيص القيادة لذوي الإعاقة.

قانون المرور

وينظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حصول ذوي الإعاقة على رخص قيادة، بعد تعديل نوع المركبات من حيث تصميم الفني، بالإضافة إلى تحديد شروط منح الترخيص لمن يحصلون على تلك السيارات.

شروط استخراج رخصة قيادة لذوي الإعاقة

ويحدد القانون شروط الحصول على تراخيص قيادة لذوي الإعاقة، وذلك كالآتي:

- يمكن لذوي الإعاقة الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط فى طالب الترخيص:

- لا يقل عمر المتقدم من ذوي الإعاقة عن 18 سنة ميلادية.

- تقديم مستندات رسمية تؤكد ثبوت لياقة المتقدم طبيًا، وذلك بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة من السيارات التي يجوز قيادتها برخصة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة.

- يسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بشرط ألا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب للمركبة على القدرة على القيادة.

- يجب على المتقدم اجتياز اختبار فني في قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفني بنجاح التي تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة.