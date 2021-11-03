استرداد 32 وحدة لتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري بمدينة 6 أكتوبر

قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وعدد من القيادات الأمنية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الوحدات السكنية لمخالفة تغيير النشاط، وغلق وتشميع المحال المخالفة بالحي السادس بالمدينة، وذلك في إطار التصدي لكافة المخالفات والقضاء على الظواهر العشوائية.

تغيير نشاط وحدات سكنية إلى تجارية

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 32 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط وتحويلها بالمخالفة للقانون من سكني إلى تجاري بالحي السادس، بالمجاورات الثانية والرابعة والتاسعة، وتم إعادة الشيء إلى أصله بجانب عودة الوحدات لحوزة الجهاز، وكذا تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ6 محال مخالفة بسنتر الحسين بالحي السادس بجوار سويقة الخضراوات للعمل دون رخصة تشغيل.

وأكد النجار، أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات سحب واسترداد باقى الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة القادمة، طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية، قائلا «إن الحملة التي تم تنفيذها بداية لما سيستمر تنفيذه الأيام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون».

رد الشيء لأصله شرط للنظر في إمكانية إلغاء قرارات السحب

وطالب رئيس الجهاز، المواطنين الصادر لوحداتهم قرارات سحب واسترداد، سرعة رد الشيء لأصله، والتوجه لجهاز المدينة للإبلاغ عن إزالة المخالفات لإمكانية العرض على رئاسة الهيئة والنظر في إمكانية إلغاء قرارات السحب والاسترداد.