محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير مخر سيل درنكة بحري للتأكد من جاهزيته

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطهير مخر سيول درنكة بحري، اليوم، ضمن الجولات الميدانية للتأكد من جاهزية مخرات السيول وسدود الإعاقة لاستقبال فصل الشتاء ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتأكد من جاهزية جميع مخرات السيول.

وتابع محافظ أسيوط ومرافقوه أعمال تطهير وتجهيز مخر سيل درنكة بحري الذي يمتد من أسفل الجبل الغربي بدرنكة ويتكون من مسارين للمياه ويستوعب كميات ضخمة حال حدوث سيول أو أمطار غزيرة ويصب في مصرف نهر النيل.

المتابعة الميدانية لأعمال التطهير

ووجه محافظ أسيوط مسئولى الري بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تطهير كافة مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء مشيرًا إلى عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الري وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكيد على المتابعة المستمرة والميدانية لجميع مخرات السيول بدائرة المحافظة والتأكد من جاهزيتها والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار .

وأضاف المحافظ انه يجرى تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق مع مديرية الرى والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها والبالغ عددها 43 سد إعاقة و6 جسور حماية و1 بحيرة تخزين موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ويتم المرور عليها بصفة مستمرة.

استكمال تجديد محطة مياه نزلة عبداللاه

من جهة أخرى، أوضح اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة تعمل على استكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة ‏مؤكدا أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، في إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، مشددا على أهمية التزام الشركة بتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، حفاظًا على الاستثمارات الضخمة، التى تضخها الدولة فى هذا القطاع، وضمان استدامة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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