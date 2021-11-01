محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب الغريب بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الغريب بمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

رافقه خلال الجولة التفقدية، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عادل عبداللطيف رئيس فرع أسيوط بجهاز التعمير والمهندسة هبة المنشاوي مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

إحلال وتجديد مركز شباب الغريب

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إحلال وتجديد مركز شباب الغريب وذلك ضمن مراكز الشباب التي يجري تطويرها بقرى مراكز «أبنوب والفتح وساحل سليم وأبوتيج»، والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وتابع أعمال الاحلال والتجديد وإنشاء مبنى إداري بالمركز واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ التي يجرى تنفيذها بالمبنى.

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

سكرتير مساعد يتفقد مخرات السيول إستعدادا للشتاء

ومن جانب آخر، تفقد العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة بعض مخرات السيول بمركز الفتح يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه ومسئولي الري وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وإزالة الحشائش والعوائق منها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسيوط بمراجعة كل مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول وتطهيرها.

تأتي هذه الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها محافظة أسيوط في إطار توجيهات المحافظ اللواء عصام سعد بضرورة تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وإزالة العوائق من المجرى أولا بأول لاستقبال فصل الشتاء واستعدادا أية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة.