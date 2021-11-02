«حياة كريمة» تتابع حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في أسيوط (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة حياة كريمة على فيس بوك، استمرار فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في أسيوط، والتي تستمر لمدة 14 يوما، حيث انتهت فعاليات المبادرة داخل 3 مراكز حتى الآن، وهي (ديروط - منفلوط - أبنوب) من إجمالي 7 مراكز، وجرى استقبال عدد من السيدات بجميع قرى حياة كريمة بالمركز والوحدات التابعة له، لتوعيتهم بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وعلى أطفالهم دون الـ5 سنوات.

توعية السيدات على تنظيم النسل

وتشهد المبادرة توعية السيدات على تنظيم النسل (اثنين كفاية)، مشروعات تنمية المرأة الريفية، تكافل وكرامة، الحد من زواج الفتيات تحت 18 عاما، وتوقيع الكشف الطبي بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الأسرة، كما جرى عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم، بحضور المهندس مينا إبراهيم حنا، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، وأحمد عاطف، والدكتور محمد سامي، المنسقين المساعدين، والدكتور مينا عدلي، وإبرام ابراهيم، والدكتور محمد قراعة، وباسم عزت، المنسقين الميدانيين، ومجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وشيماء أحمد، مسؤول مبادرة «حياة كريمة» بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط وقيادات الوزارة.

واستقبل أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» في أسيوط، استفسارات الضيوف بشأن محاور المبادرة وتذليل أي عقبات.

وزارة الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلقت قافلة بيطرية مجانية ضمّت مجموعة من الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن المقرر زيارة بعض قرى محافظة سوهاج «المنشأة، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلتة»، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، ضمن مبادرة «حياة كريمة».