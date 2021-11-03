رئيس وزراء التشيك: «قمة المناخ لم تقدم أي جديد ولابد من الحل العقلاني»

صرح رئيس الوزراء التشيكي، آندريه بابيش، اليوم الأربعاء، بأن قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» المنعقدة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية لم تقدم أي شيء جديد، وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة راديو براغ الدولي، إن العديد من الدول لا تبذل نفس الجهود التي تبذلها أوروبا لمكافحة التهديدات البيئية.

نهج عقلاني لحل أزمة المناخ والطاقة بالعالم

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعا «بابيش»، قادة العالم على هامش القمة بضرورة اتباع نهج عقلاني لحل أزمة المناخ والطاقة، بالإضافة إلى انتقاده «للاتفاق الأخضر» الأوروبي، الذي وصفه بأنه مفرط في الطموح وغير عقلاني في وقت تتعرض فيه القارة للتهديد بفقر الطاقة.

في السياق ذاته، قال «بابيش» إن الحظر المقترح على المحركات القابلة للاحتراق بحلول عام 2035، والذي من المتوقع أن تحقق الأمم المتحدة من خلاله انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 سيكون له تأثير ضئيل بدون التزام الملوثين الرئيسيين في العالم مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

انسحاب روسيا والصين من قمة المناخ

وذكرت شبكة قنوات «بى بى سى» البريطانية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه أمس الثلاثاء، انتقادات إلى زعيمي الصين وروسيا، بسبب غيابهما عن قمّة المناخ في جلاسكو، وأضاف أن بالرغم من أن الصين تأتي في مقدمة الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتليها الولايات المتحدة، فيما تأتي روسيا في المركز الخامس بعد الاتحاد الأوروبي والهند، تغيب كل من الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» والرئيس الصينى «شي جين بينغ».

استضافة الإمارات لمؤتمر قمة المناخ عام 2030

وأعلنت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ خلال محادثات قمة المناخ، أمس الثلاثاء، عن موافقتها لطلب الإمارات لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي من المتوقع عقده عام 2030، بحسب شبكة قنوات «سكاى نيوز العربية».

و من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن عمق الامتنان للدول الأعضاء في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع الشركاء في المجتمع الدولي على دعمهم لطلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» في عام 2023.

وكانت قمة المناخ، التي نظمتها الأمم المتحدة، قد انطلقت يوم الاثنين، بمشاركة ممثلين من 190 دولة، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأميركي جو بايدن، و يأتى ذلك وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي دمرت مناطق عدة حول العالم خلال هذا العام، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».