بوريس جونسون: بريطانيا لن تبيع السيارات التقليدية بحلول 2030

انطلقت فعاليات المؤتمر السادس والعشرين للمناخ بمدينة جلاسجو الاسكتلندية قبل قليل، حيث افتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قمة المناخ، قائلا إنّ الوقت حان للتغير المناخي، والعالم قد اقترب من نهايته: «من المستحيل على أطفالنا أن يبدأوا في التغييرات إذا لم نبدأ نحن الكبار».

البدء في التغيير واستخدام سيارات الهيدروجين

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنّ دول العالم عليها أن تفكر في إنقاذ الكوكب ، من خلال محاولة الحد من ارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة مئوية، متابعا: «اتفقنا منذ 6 سنوات في باريس على الحد من انبعاث الكربون، ولم نحقق الكثير من الاتفاقات، وعلينا أن نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم».

وأوضح جونسون أنّه للبدء في التغيير، يجب استخدام السيارات التي تعمل بالهيدروجين، لاستعادة التوازن مع الطبيعة والحد من انبعاثات الكربون في الهواء، مشيرا إلى أنّ الدول الصناعية غير مدركة بالمشكلة التي تسببت بها من خلال نهضتها، ويجب الانتقال إلى الطاقة الخضراء، كما أكد أنّ العالم يملك التكنولوجيا اللازمة للتغيير، وعلينا أن نعمل جميعا لتقليل الانبعاثات.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنّه بحلول عام 2030 ستنهي بريطانيا بيع السيارات التقليدية، مضيفا أنّ بلاده ستغلق المناجم والمحطات التي تعمل بالفحم، كما حذّر من اختفاء مدن عديدة في العالم بسبب التغير المناخي.

حافلة تعمل بالهيدروجين تستقبل المشاركين في القمة

وكانت حافلة مكونة من طابقين تعمل بالهيدروجين، استقبلت المشاركين في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في مدينة جلاسكو، وتأتي الحافلة التي يحمل وجودها أمام مقر انعقاد مؤتمر جلاسكو تأكيدا على أهمية الطاقة النظيفة، للحد من الانبعاثات الكربونية، وهي تابعة لشركة Wrightbus، التي صنعت أول حافلة ذات طابقين من الهيدروجين الصفري في العالم.