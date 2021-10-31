موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية «حتة من القمر» والقنوات الناقلة اليوم

بدأ عرض الحلقة الأولى من الحدوتة الجديدة من مسلسل زي القمر، أمس، بطولة الفنانة لقاء الخميسي، التي خطفت الأنظار بمجرد عرضها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وهنا تعرف على موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة

وموعد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة للحلقة الثانية من الحدوتة، سيكون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة، وتذاع على شاشة قناة cbc.

أما عن مواعيد الإعادة الخاصة بحكاية حتة من القمر، فستكون الأولى فجر غد الاثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف، والأخرى ظهر الغد في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

تفاصيل حدوتة حتة من القمر

يذكر أن حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتناقش حدوتة حتة من القمر موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل لقاء الخميسي تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.

مسلسل إجازة مفتوحة

يذكر أن لقاء الخميسي كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات الجمهور، وشاركها في البطولة شريف منير ومراد مكرم ودنيا ماهر وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.