موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل زي القمر والقنوات الناقلة له

عرضت مساء أمس، الحلقة الثالثة من الحدوتة الجديدة من مسلسل زي القمر، وهي حكاية حتة من القمر، بطولة الفنانة لقاء الخميسي، التي خطفت الأنظار بمجرد عرضها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر

تعرض الحلقة الجديدة الرابعة الليلة، في تمام الساعة الثامنة، وتذاع على شاشة قناة cbc، وينتظر الجمهور المسلسل منذ بداية عرض حلقاته السبت الماضي، أما عن مواعيد الإعادة الخاصة بحكاية حتة من القمر، فستكون الإعادة الأولى فجر غد الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف، والأخرى ظهر الغد في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل زي القمر

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل زي القمر للفنانة لقاء الخميسي، خطبتها من شاب عن حب، وخروجها معه وأصدقائه، ولكنها لم تتخلص من التنمر عليها من زملائها، ولكنها تحاول أن تمر من الموقف بدون إحراج .

وشهدت أحداث الحلقة خطوبة «قمر» التي تجسد شخصيتها الفنانة لقاء الخميسي، رغم تنمر أهله عليها، إلا أنه وقف أمامهم ورد بدلاً منها أنه لا يريد تغيير شكلها ويحبها على حالتها، وذلك بسبب وجود وحمة في وجهها.

تفاصيل حدوتة حتة من القمر

يذكر أن حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتناقش حدوتة حتة من القمر موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل لقاء الخميسي تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.