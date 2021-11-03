التعليم تعلن مناهج «أبناؤنا في الخارج» من الابتدائية حتى الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناهج أبناؤنا في الخارج من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

رابط تحميل مناهج أبناؤنا في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابطا لتحميل كتب جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة، موضحة أنّه يمكن للطلاب الاطلاع على المناهج الدراسية عبر موقعها الإلكتروني، متابعة: «يسعدنا تلقي استفساراتكم ومقتراحاتكم على البريد الإلكتروني sonsabroad@moe.edu.eg».

رابط مناهج الصف الرابع الابتدائي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، مناهج الصف الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة بجميع أنواعها، ويستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي، الإطلاع على المناهج الدراسية عبر موقعها الإلكتروني.