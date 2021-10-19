اليوم.. بدء تدريب معلمي اللغة العربية على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تدريب معلمي وموجهي اللغة العربية على نظام التعلم الجديد للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن هذا التدريب استكمالا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب جديد لمعلمي الصف الرابع الابتدائي.

وقالت الوزارة، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، إن التدريب يستمر لمدة يومين، على أن ينتهي غداً الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا التدريب سيتم بقاعات الفيديو الافتراضي بمديريات التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، مواعيد تدريب معلمي اللغة العربية، خلال اليومين، حيث يبدأ في الساعة الواحدة ظهراً ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي الساعة الرابعة عصراً.

تدريب 80 ألف معلم على المناهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التعليم، أنه تم الانتهاء من تدريب ما يقرب من 80 ألف معلم على المناهج الدراسية الجديدة للصف الرابع الابتدائي بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.

الانتهاء من تدريب 62 ألفا من المعلمين بالتعليم الفني

وبالنسبة للتعليم الفني، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تدريب 62 ألفا و691 من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات كالتالي:-

- إعداد 512 من مدربي المدربين من كل نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

- تدريب 28095 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية.

- تدريب 29792 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.