وزير السياحة يجتمع مع كبرى شركات الرحلات والطيران بالسوق الإنجليزي

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مع كبري منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران بالسوق الإنجليزي، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021، والتي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، ذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وجاء من بين هذه اللقاءات مسئولي ومديري كل من «EasyJet Group EasyJet Airlines- EasyJet Holidays» والتي تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية وثاني أكبر شركات الطيران في أوروبا المنخفض التكاليف، ومجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبري منظمي الرحلات في العالم، والمدير التنفيذي والمدير الإداري لـ «Red Sea Holidays» احد منظمي الرحلات البريطانية والمتخصصة في جلب السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

تشغيل خط طيران من شرم الشيخ للأقصر بسعر تنافسي

وقد أشار الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة Easy Jet خلال اللقاء إلى قيام الشركة في 9 أكتوبر الماضي بتسيير أولى الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ من العاصمة البريطانية لندن بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما أشاد بقيام الدولة المصرية بتشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسي، موضحًا أن الشركة تقوم بتنظيم رحلات طيران للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وهي الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ من كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وهولندا.

وأعربوا عن تطلعهم لزيادة هذه الرحلات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع وجود طلب متزايد لدى عملائهم للسفر الى مصر، مؤكدين على تعطش وشغف السائحين من السوق البريطاني لزيارة مصر.

وشددوا على رغبتهم لتحقيق مزيد من التعاون مع الوزارة لعمل شراكات لحملات ترويجية مشتركة للمقصد السياحي المصري.

أهمية مصر كمقصد سياحي

كما أكد الرئيس التنفيذي للأسواق والخطوط الجوية وعضو المجلس التنفيذي ورئيس السياسة العامة ومكتب برلين لمجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبري منظمي الرحلات في العالم، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة وعملائها، حيث قامت المجموعة باستئناف الرحلات الجوية إلى البحر الأحمر في 17 أكتوبر2021.

معربين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدين بخطة استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.

وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الطلب عليه، كما تساءل مسئولي هذه الشركات عن نسبة تلقي الأمصال المضادة لفيروس كورونا في مصر.

شركات للترويج السياحة

كما أعرب المدير التنفيذي لـRed Sea Holidays، عن رغبة المجموعة لعمل شراكات للترويج للمقصد المصري، وتنظيم عدداً من الرحلات التعريفية في مصر.

الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات

وخلال هذه اللقاءات، قام وزير السياحة والآثار باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها بما يضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

كما تحدث تفصيلاً عن المنتج السياحي المتكامل الذي تروج إليه الدولة المصرية للجمع بين أنماط ومنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري في ذات الرحلة.

ولفت إلى أنه يتم حالياً العمل على ربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق استحداث خطوط طيران داخلية تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مشيرا إلى أن بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري تم تشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسي شامل الضرائب.

كما استعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية.

وأشار إلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وأنه جاري استكمال تطعيم المواطنين باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد وصل قبل يومين إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة استهلها بتفقد الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة الذي انطلقت فعالياتها وتستمر حتى اليوم.