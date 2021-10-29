تسويق السياحة: زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه بداية من الأسبوع المقبل ستضيف شركة مصر للطيران رحلة طيران أخرى من شرم الشيخ للأقصر ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تسيرها الشركة بين المدينتين إلى رحلتين أسبوعيا.

زيادة أعداد السياح

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن عودة الرحلات الجوية من شرم الشيخ إلى الأقصر بعد توقف نحو 6 سنوات سيسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر، كما أنها ستدمج برنامج السياحة الشاطئية مع برنامج السياحة الثقافية والأثرية في برنامج واحد، بحيث يتمكن السائح خلال زيارته لمصر من زيارة المدن الشاطئية والمدن الأثرية خلال نفس الزيارة، موضحا أن السعة المقعدية للرحلة الجوية ما بين شرم الشيخ والأقصر تبلغ نحو 110 مقاعد.

ارتفاع أعداد السياح الوافدين من الغردقة للأقصر

وأوضح عثمان أن شهر أكتوبر الجاري شهد زيادة في معدلات الرحلات البرية الوافدة من الغردقة للأقصر يوميا، لافتا إلى أن مئات السياح الأجانب يفدون يوميا من الغردقة لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالأقصر، مشيرا إلى أن افتتاح طريق المواكب الملكية الشهر المقبل سيحول محافظة الأقصر لمتحف مفتوح للآثار، ويرفع من أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية إلى أكثر من 30% من الأعداد المتوقع زيارتهم لها خلال العام الأول من افتتاح الطريق.

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم طالبت بإدراج طريق الكباش فور افتتاحه بشكل رسمي ضمن البرنامج السياحي الخاص بالأقصر، مشيرا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر وأسوان سيرتفعون خلال فصل الشتاء الجاري، لافتا إلى أن العديد من الدول بدأت في تسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية، خاصة من إسبانيا وفرنسا وأمريكا.

يشار إلى أن شركة «مصر للطيران» أعادت تشغيل خط طيران شرم الشيخ -الأقصر بعد توقف نحو 6 سنوات، حيث أقلعت أولى الرحلات يوم الأربعاء الماضي.