أفكار لهدايا رخيصة لعيد الحب.. «دباديب وبرطمان الرسائل»

يحتفل المصريون غدًا الخميس الموافق 4 نوفمبر الجاري، بمناسبة عيد الحب المصري، حيث يقدم الشباب هدية لشريك حياته، تعبيرًا عن وفائه وحبه للآخر، لكن بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الكثيرين، تجعل من الصعب شراء هدايا باهظة السعر، لذلك يبحث الكثيرون عن الهدايا القيمة وأسعارها مناسبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للمتابعين والجمهور على مدار اليوم، بعض أفكار هدايا عيد الحب المصري، بأسعار مناسب، وفقا لجولة في عدد من المواقع الالكترونية، في السطور التالية:

ألعاب مفضلة للفيتيات

تعتبر ألعاب مثل الدباديب بأنواعها المختلفة من الأشياء المفضلة للفتيات، ويتواجد الكثير من تلك الألعاب في الأسواق المحلية، مثل فلافيلو والقطة كيتو وكرتي البعبع، وتتراوح من صغيرة إلى متوسطة، وبأسعار ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

صندوق الهدايا

ومن الهدايا التي يمكن أن تلفت أنظار الشريك، هي صندوق هدايا، ويبدأ سعره بنحو 25 إلى 200 جنيه، بالإضافة لشراء فوم ويتراوح سعره من 15 إلى 35 جنيهًا، ويمكن وضع شيكولاتة وألعاب صغيرة.

بوكية الورد

من أكثر الأشياء التي تعشقها الفتيات هي الورود، ويمكن الحصول على بوكية من الزهور، ويمكن الحصول عليه من 35 إلى 3000 جنيه، حسب إمكانية المادية.

شمعة مرسوم عليها صورة

يمكنك تقديم هدية مثالية ورائعة، من خلال شراء شمعة متوسطة الحجم من منطقة العتبة بيضاء اللون، ثم اختر صورة مناسبة «صورتها مثلا»، والصقها على الشمعة ومرر هواء ساخن عليها «سيشوار» لمدة ثوان، تطبع الصورة على الشمعة.

مج مناسب

يمكن شراء هدية مناسبة من خلال مج أو كوب يحمل شعار النادي المفضل أو صورة النجم المفضل، قد يكون هدية جيدة في عيد الحب.

تذاكر عروض مسرح الدولة

إذا كنتم تميلون إلى الأعمال المسرحية، فهناك العديد من العروض يقدمها مسرح الدولة، ولا يتعدي سعر التذكرة 50 جنيهًا، يمكنك حجز تذكرتين والاستمتاع بتلك العروض.

برطمان الرسائل

تلك الهدية لن تكلفك الكثير، كل ما أنت بحاجة إليه هو برطمان زجاج فارغ، ورسم بعض القلوب أو النجوم بالقلم الفلوماستر، وإحضار بعض الأوراق وكتابة رسائل وعبارات جيدة ووضعها داخل البرطمان، مع بعض الحلوى والفوم، وتقديمها كهدية.