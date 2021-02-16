دموع علي الحجار في «بوابة الحلواني» ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا

اختتم النجم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، كوكبة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية.

أبرز الأغنيات التي قدمها الحجار في الحفل «ما تمنعوش الصادقين، على قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، بنت وولد، عصفور الحب، أنتي طلعتيلي منين، متصدقيش، زى الهوا، انكسر جوانا شيء، مسألة مبدأ، لو تعرفى، أسيبك ليه» التي شاركه أداءها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى.

كما قدم أغاني «تجيش نعيش، فى قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصورى، جوة حضنى، سهرت» وأجهش بالبكاء أثناء أدائه أغنية بوابة الحلوانى التى أنهى بها الحفل.

وسبقه فاصل للمطربة إيمان عبد الغنى التى شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية هى «حبيتك تنسيت النوم، ابعد يا حب، من حبي فيك يا جاري، سيدى وصالك والف ليلة وليلة ، ولعب عازف الأوكورديون وائل النجار صولوهات ألحان بكرة وبعده، حبوا بعض وحرمت أحبك.

وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالأوبرا قد ضمت خمسة ليالٍ متصلة أحياها على التوالى كل من البنانية كارول سماحة، أحمد جمال، عازف البيانو حمادة النجار، المغربية جنات، أحمد عفت، عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح، مي فاروق، مدحت صالح، عازف البيانو عمرو سليم، هانى شاكر، أحمد سعد، آيات فاروق، علي الحجار، إيمان عبدالغني وعازف الأكورديون وائل النجار.

وتعد حفلة هاني شاكر وأحمد سعد أبرز تلك الحفلات بعد أن ظهر الاثنين سويا مع بعضهم البعض وقدما سويا أغنية يا بختو.

وداعب الفنان أحمد سعد، شاكر أثناء صعوده للمسرح قائلا للجمهور «أهو بيضحك من غير ما أتكلم عشان مكنش يقول إني اللي ضحكته» وقدم بعدها أغنيتهما الشهيرة «يا بخته».