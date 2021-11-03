تفاصيل السيمنار السنوي للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كشفت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لن يرسم أساقفة جدد خلال الشهر الجاري خلال السيمنار السنوي للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقالت المصادر، إن البابا تواضروس التقى مع كهنة وخدام الإيبارشيات والأديرة التي توفى أساقفتها خلال الفترة الماضية سواء بسبب فيروس كورونا المستجد، أو بغيره، من أجل تفويضه لاختيار من يصلح ليكون أسقفا على إيبارشياتهم.

الإيبارشيات الخالية

وخلال الفترة الأخيرة توفى كل من: الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، الأنبا سلوانس أسقف دير الشايب بالأقصر، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، وقبلهم ما زال دير أبو مقار بوادي النطرون بلا أسقف منذ مقتل رئيسه السابق في 2018 على يد راهبان بالدير.

البابا يستقبل الأنبا باخوم

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان، حيث قدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية أسوان تمهيدًا لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها ووضع العمل الرعوي بها.

تفاصيل اجتماع المجمع المقدس في نوفمبر

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تنظيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيمنار لأعضاء المجمع المقدس أعلى هيئة في الكنيسة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني، على الكرسي البابوي خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث وذلك في 18 نوفمبر 2012.

وسيمنار هذا العام سيعقد في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيحمل عنوان: «الناظر إلى أعلى»، وسيناقش موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثاني، وسيشمل اليوم الأول للسينمار تقديم عرض عن قيادة التدبير الكنسي: رؤية مقترحة، فيما سيدأ اليوم الثاني بالقداس الإلهي يعقبه إفطار وشاي وجلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسي، ثم جلسة عن التدبير الحكيم في الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات اأب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وفي اليوم الثالث للسيمينار سيبدأ كذلك بالقداس الإلهي وإفطار شاي ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي في الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليا في 5 مجموعات عمل.

وفي اليوم الأخير سيتم عرض نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقرري المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.