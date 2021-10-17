البابا تواضروس: مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي يواجه البطالة بأسلوب علمي

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي عمل وطني من الدرجة الأولى، قائلا «اختراع الكمبيوتر حل أمور كثيرة إلا أنه زاد من نسبة البطالة، من خلال تقليل العمالة، الأمر الذي يستلزم تطوير وتأهيل الشباب لفرص العمل».

البابا: مركز الكرمة يستند لمعايير علمية

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته على هامش افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن مركز الكرمة يعد عملا علميا مبني على أسس علمية بما يتناسب مع متطلبات العصر، وهذا يشير إلى بناء عمل صحيح يكبر مع الأيام، مؤكدا أن أطرافا عديدة تتعاون في هذا العمل.

«تواضروس»: مصر لن تكون قوية إلا بقوة مفرداتها

وأوضح البابا أنه من خلال الفكر العلمي الذي تم اتباعه في مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي يؤكد أنه عمل ناجح ومبروك، لافتاً على أنه سيتم عملية تقييم دائم للمركز ومدى تأثيره، مؤكداً أن مصر لن تكون قوية إلا بأن يكون مفردات الدولة قوية من خلال الجيش والشرطة والرياضة والفن والعلم والأزهر والكنيسة.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني افتتح أعمال مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي في الإسكندرية، من خلال نشر منشور إلكتروني كأول منشور للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سيتم استقبال السير الذاتية وبحثها خلال الأيام المقبلة، وذلك وسط حضور أساقفة الإسكندرية والوكيل البابوي وعدد من كهنة ومسؤولي مكاتب التوظيف والشركات الشريكة مع المشروع.