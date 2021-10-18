5 مشاهد من زيارة البابا إلى الإسكندرية: ترقية كهنة وتخريج دفعات

شهدت زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، أحداثا عديدة كان أبرزها ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية، بالإضافة إلى افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي الذي يعد الأول من نوعه، بجانب تخريج عدد من أوائل المراكز التعليمية التابعة للكنيسة، بالإضافة إلى اللقاءات مع الكهنة وأساتذة الكلية الاكليريكية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أبرز 5 مشاهد من زيارة البابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية التي انطلقت مع صباح السبت، واختتمت مع مساء الأحد، وشهدت خلال 48 ساعة أحداثا عديدة، وأجندة مزدحمة بالفعاليات، والتي سيكون لها تأثير كبير خلال الفترة المقبلة على الكنيسة في الإسكندرية.

ترقية 15 كاهنا في الإسكندرية إلى رتبة القمصية

صلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي صباح السبت، في الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، ورسم ضمن صلوات القداس 15 من الآباء كهنة الأسكندرية قمامصة، وذلك عقب صلاة الصلح.

البابا يشهد تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة بقطاع المنتزه

كما شهد البابا تواضروس الثاني مساء السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالأسكندرية، تحت إشراف معهد المشورة بالمعادي، وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى، 140 خريجًا، بينهم 14 كاهنًا، حيث أكد البابا على عظم الدراسة والتقدم في علم المشورة والثقافة المشورية.

افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بالأسكندرية

افتتح البابا تواضروس الثاني، مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والشباب السكندري، والذي يهدف إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة، كما يتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرص للتدريب النظري والعملي في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى.

حفل تسليم شهادات كورس مركز البابا كيرلس بالأسكندرية

وفي مساء أمس الأحد، شهد البابا تواضروس الثاني، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، حفل تسليم شهادات كورس «أنت نجم» والذي قدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية، التابع لأسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالأسكندرية، ويخدم بالأخص المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي قدم فيه قداسته المحاضرة الأولى بعنوان «الكتاب صديقي»، وحضره ما يقارب 33 ألف مشترك من كل أنحاء الكرازة عبر الإنترنت.

تخريج ثلاث دفعات من إكليريكية الأسكندرية بيد البابا

وفي نفس اليوم، الأحد، شهد البابا تواضروس الثاني، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، حفل تخريج طلبة الكلية الإكليريكية بالأسكندرية، دفعات «2019 - 2020 - 2021»

وأعرب البابا خلال الحفل عن سعادته بوجوده في هذا المحفل، متمنيًا دوام النجاح والتفوق للخريجين في كل مجالات الحياة وأوصاهم بضرورة التمسك بالإيمان العامل بالمحبة، ثم وزع شهادات التخرج، بعد أن تلا الخريجون تعهد الإكليريكي.