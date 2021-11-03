دفن 8 ضحايا في حادث أبو سمبل بأسوان بينهم 3 أشخاص من محافظة قنا

صرحت النيابة العامة بدفن ضحايا حادث أبوسمبل في أسوان، اليوم الأربعاء، الذين لقوا حتفهم جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الجنوبي «أسوان- أبو سمبل»، وتم تسليم 5 جثث لذويهم، في حضور قيادات أمنية وشعبية، كما تم تسليم باقي الجثامين لذويهم بمحافظة قنا.

8 ضحايا في حادث أبوسمبل بأسوان

واستعدت أسر الضحايا لاستقبال جثامين المتوفيين وبينهم 3 من أبناء محافظة قنا، تمهيدا لدفن الجثث بمقابر عائلاتهم، وتلقي واجب العزاء، وسط حالة من الحزن الشديد.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تداعيات حادث أبو سمبل تصادم سيارتين بالكيلو 46 بطريق «أسوان - أبوسمبل» إحداها ميكروباص أجرة رقم «ص و ق 2658»، والأخرى ملاكي رقم «ص س ب 6847»، أودى بحياة 8 مواطنين فضلا عن إصابة 10 آخرين.

سكرتير المحافظة يزور ضحايا تصادم أسوان

وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين في حادث الطريق الجنوبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، ورافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة حيث نقل للمصابين دعوات المحافظ بالشفاء العاجل لهم، ومتابعته للجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض حيث تم عمل الأسعافات الأولية للجميع المصابين، فيما يوجد بعض الأصابات الخطيرة لعدد ٥ مصابين تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.

وكان طريق «أسوان - أبو سمبل»، شهد في منتصف شهر أغسطس الماضي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مصنع الأسمنت عند الكيلو 110 مما أسفر عن إصابة 10 اشخاص بإصابات خطيرة، كما شهد طريق أدفو الكرابلة حادث انقلاب سيارة ربع نقل في نفس الشهر مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.