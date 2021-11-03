تأمين البطالة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. الحالات والشروط

كفل قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدة مزايا لكل فئات العمالة والموظفين المؤمن عليهم، ولم ينسى المشرع خلال مناقشة القانون الفئات المهمشة فشرعت قانون يسمى بتعويض البطالة وحددت حالات مستحقة وشروط لاستحقاق الموظف للتعويض.

حالات تستحق تأمين البطالة

وقد حدد قانون التأمينات و المعاشات الحالات التي تستحق تأمين، حيث يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص بشرط ألا يتجاوز سن المنتفع ستين عاما.

شروط الحصول علي تأمين البطالة

وقد حدد قانون التأمينات و المعاشات شروط استحقاق تأمين البطالة نوضحها في النقاط الأتية:

ألا يكون المؤمن عليه قد انقطع عن العمل.

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل.

ألا تكون انتهت مدة عمل المؤمن عليه نتيجة لأحكام قضائية خاصة بقضايا الشرف و الأمانة.

ألا يكون الموظف قد انتهت مدة عمله لانتحاله شخصية أخرى أوتزوير بيانات شخصية.

ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة علي أن تكون أخر 6 أشهر بها متصلة.

أن يكون اسم المؤمن عليه مقيد في سجل المتعطلين لدي وزارة القوي العاملة.

انتظام تردد المؤمن عليه علي مكتب العمل المسجل به اسمه في المواعيد المقررة.

نص مادة تأمين البطالة بقانون التأمينات و المعاشات

حيث نصت المادة (85) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.

كما نصت المادة 86 علي أن يمول تأمين البطالة من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.