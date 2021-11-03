تعرض مُعلمة لـ«علقة موت» على يد «مرات أخوها» في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام عدد من السيدات بالتعدي بالضرب على سيدة بالمنطقة محل سكنها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، فتبين أنه بتاريخ 31/10/2021 حال تواجد معلمة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالمنطقة محل سكنها، فوجئت بقيام 3 سيدات «زوجة شقيقها، وشقيقتيها» بانتظارها أمام مسكنها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها؛ لوجود خلافات عائلية بينهم محرر بشأنها عدد من المحاضر بين الطرفين، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بواقعة التعدى المشار إليها بالفيديو.

التعدي على سيدة بالقليوبية

بسؤال المجني عليها أيدت ذلك، واتهمت المذكورين بالتعدي عليها وإحداث ما بها من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط المتهمات، وبمواجهتهن أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لقيام المجني عليها بالتعدي عليهم بالسب والشتم.