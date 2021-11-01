«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتي كائن بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقاهرة، ويستخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية غير مصرح بها من الجهات المعنية داخل الاستوديو، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع «اليوتيوب» بدون ترخيص يقوم من خلالها برفع الأغاني والأعمال الغير مرخصة التي تنتج بالإستوديو على قناته المُشار إليها بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر الاستوديو

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الاستوديو المُشار إليه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق – مجموعة من الأغانى لبعض المطربين يتم إستخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية – عدد من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها أثناء التسجيل بالإستوديو).

ضبط المتهم

كما تبين وجود أثار ودلائل على إدارة قناة على موقع «اليوتيوب» يجرى من خلالها بث العديد من الأغانى من أداء أشخاص غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات، وأنه مالك الإستوديو وقناة «اليوتيوب» المشار إليها، وعلل ذلك برغبته في الشهرة، وتحقيق الربح السريع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.