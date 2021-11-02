الداخلية تكشف حقيقة ضبط سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن ضبط سيدة بدعوى خطف الأطفال أمام مدرسة بالإسكندرية .

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لنشر الأمن في البلاد، ومنع الجريمة بكافة أشكالها.

ضبط سيدة أمام مدرسة بالإسكندرية

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد عبر مواقع التواصل، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال محاولتها سرقة إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة القسم، بأسلوب النشل خلال تواجدها وبعض أولياء الأمور أمام إحدى المدارس في انتظار خروج أبنائهم من المدرسة.