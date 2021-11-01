الداخلية: سحب 3998 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في المحافظات، عدة حملات على الطرق السريعة؛ لضبط السيارات المخالفة للملصق الإلكتروني؛ من أجل المساهمة في تقليل حوادث السرقة والحد منها، وسرعة محاسبة مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها سواء المتعلقة بالمرور أو الأشخاص الذين يستخدمون السيارات المسروقة في ارتكاب جرائم جنائية.

وأسفرت الحملات، عن سحب 3998 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 3751 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة.

في سياق متصل، تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وفقًا لوزارة الداخلية، على النحو التالي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية.

ـ اختيار خدمات نيابة المرور.

ـ تحديد الاستعلام ثم مخالفات رخص المركبات.

- تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ بعد ذلك يظهر على الشاشة إجمالي قيم المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها.

ـ الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ اختيار طريقة السداد سواء كانت إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري، ويشترط إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، فضلًا عن الجزء الرقمي من لوحة السيارات، وتقوم بالشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية، ومن ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك في المنزل عقب مرور 4 أيام.