السفارة الأمريكية في أديس أبابا تجدد دعوة مواطنيها للاستعداد للمغادرة

أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

ودعت السفارة المصرية بإثيوبيا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء الجالية المصرية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

الأمم المتحدة: معوقات في التحقيق بسبب القيود التي مارستها السلطات

من جانبها، قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الحرب الإثيوبية المستمرة منذ عام اتسمت بـ«الوحشية المفرطة»، واتهم تحقيق مشترك في الفظائع المزعومة جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.

وواجه التحقيق معوقات بسبب التخويف والقيود التي مارستها السلطات، ولم يتمكن من زيارة بعض المواقع الأكثر تضررا من الحرب وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأضافت «باشليه»: «إن خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين».

الاتحاد الأوروبي: نحذر من احتمالية اندلاع حرب أهلية في ​إثيوبيا​

كما حذر المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​، ​بيتر ستانو​، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في ​إثيوبيا​، وذلك في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير ​تيجراي​، داعيا كل الأطراف إلى التهدئة.

ولفت إلى أن «​الاتحاد الأوروبي​ يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في إثيوبيا»، وتابع «حشد الحكومة لعمليات عسكرية ستجر البلاد والمواطنين لحرب أهلية».

وجددت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا الدعوة لمواطنيها الاستعداد لمغادرة البلاد، بسبب تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، وذلك فى ثانى بيان لها.

وكانت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا، قد دعت رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، فى ظل استمرار تصعيد الصراع العسكرى والاضطرابات الأهلية في إثيوبيا تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بشدة.