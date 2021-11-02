رئيس التحرير

محمود مسلم

السفارة الأمريكية بإثيوبيا تحذر موظفيها من السفر خارج أديس أبابا

كتب:

خالد عبد الرسول
11:24 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
سفارة الولايات المتحدة في إثيوبيا

سفارة الولايات المتحدة في إثيوبيا

حظرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على موظفيها السفر خارج العاصمة الإثيوبية، وحذرت من تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، وذلك بعد ساعات من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ، وسط تصاعد المعارك مع جبهة تحرير تيجراي، واقترابها من العاصمة أديس أبابا.

تحذيرات أمنية بعد إلغاء تفضيلات تجارية لإثيوبيا 

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغى في وقت سابق، اليوم، تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب الحملة العسكرية في إثيوبيا، وما صاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي.

وقال بايدن في رسالة وجهها للكونجرس، إنه قرر أيضا إزالة كل من مالي وغينيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو اتفاق تاريخي لعام 2000 أُلغيَت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات من جنوب الصحراء الأفريقية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

إعلان حالة الطوارئ بعد تهديدات بالزحف على أديس أبابا

وأعلنت إثيوبيا، اليوم، حالة الطوارئ، بعدما قالت قوات جبهة تحرير تيجراي، إنها حققت مكاسب على الأرض جنوبا، مطلع هذا الأسبوع، وهددت بالزحف إلى العاصمة، أديس أبابا، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

ويأتي هذا الإعلان بعدما دعا رئيس الوزراء آبي أحمد، المواطنين الإثيوبيين لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وطلبت السلطات الإثيوبية في أديس أبابا من سكان العاصمة تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات، في إطار التحسب لتقدم قوات تيجراي.

احتدام المعارك واقترابها من العاصمة الإثيوبية

وأشار سكان في مدينة كومبولشا بشمال إثيوبيا، إلى احتدام المعارك في محيط هذه المدينة الاستراتيجية، بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي أعلنت الأحد الماضي السيطرة عليها غداة إعلانها انتزاع مدينة ديسي من سيطرة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتعتبر هاتان المدينتان المجاورتان لأمهرة بجنوب إقليم تيجراي، استراتيجيتين، خاصة وأنهما تقعان على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

اقرأ المزيد:

إثيوبيا تعلن الطوارئ بعد تهديد جبهة «تيجراي» بالزحف نحو العاصمة

جبهة تحرير تيجراي تعلن سيطرتها على بلدة إستراتيجية في أمهرة

الطيران الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي «بوحشية» لليوم الرابع على التوالي

الأمم المتحدة تعلق جميع رحلاتها الجوية الإنسانية إلى تيجراي الإثيوبي

الأمم المتحدة تطلق تحذير من الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي

«سي إن إن»: إثيوبيا استخدمت طيرانها المدني لنقل أسلحة خلال حرب تيجراي

الأمم المتحدة: الموت يقترب من سكان تيجراي والأزمة وصمة عار على ضميرنا

بايدن يلغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب «انتهاك حقوق الانسان»