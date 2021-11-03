سفارة مصر في أديس أبابا تحذر جاليتها بعد فرض حالة الطوارئ بإثيوبيا

أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

ودعت السفارة المصرية بإثيوبيا -عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- أبناء الجالية المصرية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وذكرت السفارة المصرية أنه وفي حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي: +251944342108.