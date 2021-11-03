تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي.. أصيبت بـ«نوبة سكر» وحالتها خطرة

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي، بعدما تعرضت لغيبوبة عدة أيام بسبب إصابتها بنوبة سكر، ثم استردت وعيها، غير أن حالتها ما زالت حرجة، حيث ترقد في العناية المركزة تحت الرعاية الطبية لحين استقرار حالتها الصحية والتعافي بشكل كبير من المضاعفات التي تعرضت لها.

وقالت نيفين ابنة الفنانة سهير البابلي لـ«الوطن»، إنها تواجدت مع والدتها منذ الصباح حتى منتصف اليوم في العناية المركزة، للاطمئنان على حالتها وتتابع التطورات بذاتها.

ونفت «نيفين» ما تردد بشأن إجرائها أي عمليات قلب مفتوح، مؤكدة أنها كانت تعاني من اضطراب وهبوط في معدل السكر بالجسم ولم تستقر حالتها حتى الوقت الحالي، لذلك ما زالت الفنانة الكبيرة بالعناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي.. الابنة تطلب الدعاء

وطالبت «نيفين» الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي كل متابعيها بالدعاء المستمر لها، خاصة أنها في أمس الحاجة للدعاء، حتي تستقر حالتها الصحية، كي يتم نقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي تناولها أيضًا الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، أن حالتها لم تستقر بعد قائلاً «للأسف الحالة حرجة وهي فعلا تعبانة جدا، وما بتقدرش تأكل، ومركبين لها خراطيم وحاجات بتخليها تتألم، وعلشان كده دايما بيعطوها منوم، وأمس بالفعل كانت واخدة منوم كي لا تشعر بالألم، لأن الألم كان صعب».

معلومات عن الفنانة سهير البابلي

الفنانة القديرة سهير البابلي من الفنانات اللاتي تألقن على مدار أعوام عديدة، وهي من مواليد مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

عملت في المسرح، وقدمت مسرحيات (شمشون وجليلة، وسليمان الحلبي، ومدرسة المشاغبين، ونرجس وريا وسكينة، وعلى الرصيف، ونص أنا ونص أنت، والدخول بالملابس الرسمية، وعطية الإرهابية».

وفي التليفزيون لمعت في مسلسل «بكيزة وزغلول»، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، وقدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية.